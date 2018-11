Deel dit artikel:













Jong AZ redt het net niet tegen FC Twente Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

ALKMAAR - In een vrij leeg AFAS stadion heeft Jong AZ het net niet gered tegen FC Twente: 1-2. In de aardige eerste helft kwam Twente kort voor rust op voorsprong door een doelpunt van Tom Boere. Matthewe Smith scoorde in de matige tweede helft de 0-2 en Ferdy Druijff zorgde kort voor het einde van de wedstrijd voor de enige treffer van Jong AZ.

Jong AZ was zeker niet kansloos tegen FC Twente, dat aansluiting wilde houden bij de kopgroep. In de eerste helft werd een schot van Jelle Duin door keeper Joël Drommel net uit de hoek getikt en schoten van Helmer, Druijff en Kramer gingen maar net over. Frommelgoal

Aan de andere kant moest Joey Roggeveen een paar keer in actie komen bij schoten van Cantalapiedra en Espinosa. Peet Bijen kopte de bal nog op de paal uit een corner voordat FC Twente vijf minuten voor de rust de score opende met een frommelgoal van Tom Broere. Schrik voor Druijf

Kort na de rust raakte Ferdy Druijf geblesseerd aan zijn knie en hield iedereen zijn hart vast voor de veel scorende spits. Gelukkig kon hij verder spelen en was kort daarna gevaarlijk. Na een pass van Tijjani Reijnders, draaide hij zich vrij, maar speelde de bal net te ver voor zich uit, waardoor Drommel in kon grijpen. Rommelige tweede helft

Over het algemeen was de tweede helft rommeliger en minder vermakelijk dan de eerste. Beide ploegen gaven de bal te vaak aan de tegenstander om tot goede aanvallen te komen. Twintig minuten voor tijd had Jacobs de kans om de stand gelijk te trekken, maar zijn kopbal van dichtbij miste kracht. Ook een schot van Owen Wijndal miste kort daarna kracht. Smith scoort de 0-2

Terwijl AZ een licht overwicht had gekregen scoorde Twente de 0-2. Een schot van Wout Brama werd afgeslagen en kwam voor de voeten van Matthew Smith, die de bal met een hard schot in de touwen joeg. Altijd weer Druijf

Vier minuten voor tijd gaf Vince Gino Dekker een prima voorzet die door Druijf, de topscorer van Jong AZ, werd binnen gekopt: 1-2. Het was de dertiende treffer van het seizoen voor Druijf. De Alkmaarders gingen nog op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel niet meer. Het verlies verandert voor Jong AZ weinig aan de stand, de ploeg blijft zeventiende, met negen punten uit vijftien wedstrijden. FC Twente hervindt door de winst de aansluiting bij de top en staat nu vijfde met 29 punten uit vijftien duels. Opstelling Jong AZ: Roggeveen; Church, Weigelt (Goudmijn/61), Bakker, Wijndal; Kramer, Jacobs, Helmer (Dekker/61); Duin (Kaandorp/82), Druijf, Reijnders. Opstelling FC Twente: Drommel; Nacho, Maria, Brama, Aitor Cantalapeidra, Boere, Hölscher (Zekhnini/75), Espinosa, Smith, Gonzalez, Bijen