De Lama's keren terug naar de Ziggo Dome Foto: ANP

AMSTERDAM - (AT5) Na vier drukbezochte shows in 2017 treden De Lama's in november van het volgend jaar opnieuw op in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer staan op 7 november 2019 op het podium voor hun grote improvisatieshow. De leiding is in handen van Patrick Lodiers. De Lama's waren tussen 2004 en 2008 te zien bij BNN. De ruim zeventig shows die zij maakten werden in 2006 bekroond met een Gouden Televizier-Ring. Kaarten voor de show in de Ziggo Dome zijn vanaf aanstaande donderdag te bestellen.