Meerdere kunstwerken gestolen bij expositie in Heiloo

HEILOO - Grote ontzetting bij de exposanten van een expositie in het Willibrordus Business Center (WBC) in Heiloo. Maar liefst 10 doeken zijn daar afgelopen weekend gestolen.

Dat meldt mediapartner Uitkijkpost. Vanochtend werden de lege muren opgemerkt door een oplettende medewerkster van het WBC. Zij had gelijk het gevoel dat het niet helemaal klopte. Uiteindelijk is er contact gezocht met de kunstenaars en bleek het inderdaad niet in de haak te zijn.

Tien stuks

Kunstenaresse Jolanda Verduin is er nog een beetje beduusd van. "Eigenlijk zie ik het maar als een groot compliment," zegt ze. "Maar wat moet iemand nou met tien van mijn doeken? Het is nou niet zo dat ik beroemd ben ofzo."

Op camerabeelden van een van de ondernemers in het WBC is te zien dat de doeken er zaterdagmiddag om 17.30 uur nog hingen. Overige camerabeelden worden nog nader onderzocht door politie en beveiliging van het WBC.

Geliefde plek

Gonny van Wees, die de exposities in het Willibrordus Business Center organiseert, vraagt zich af hoe andere kunstenaars zullen reageren. "Het WBC is een geliefde plek voor exposanten, de sfeer is hier prachtig. De komende exposities zijn alweer volgeboekt. Maar ik zal de exposanten hierover wel moeten informeren. Wij wijzen de exposanten wel altijd op de mogelijkheid om zich te verzekeren. In de praktijk blijkt echter dat dit zelden wordt gedaan", zegt Gonny.