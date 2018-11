Reünie van 'de Roodbroeken': "Er is maar 1 club aan de káááde, HFC Haarlem is de naam!"

HAARLEM - Piet Keur, Barry van Galen en Arthur Numan. Ze waren er allemaal vandaag in café de Zwaan in Haarlem. Op de expositie van HFC Haarlem-verzamelaar én fan Andy van der Linde.

Het is nu bijna negen jaar geleden dat de club failliet ging. Van het stadion is niet veel meer over, alleen de roemruchte Kick Smit-tribune staat nog altijd op zijn oude vertrouwde plek. Maar ondanks alles, zit de liefde voor de Roodbroeken nog altijd diep, zo blijkt in Café de Zwaan. "Er is maar 1 club aan de káááde, HFC Haarlem is de naam!", zingen ze uit volle borst.

Andy heeft alles van de club

Andy van der Linde ging als kleine jongen al met zijn vader en opa naar de wedstrijden van HFC Haarlem. De wedstrijden tegen PSV, Ajax, Feyenoord, hij heeft ze allemaal gezien. Nu verzamelt hij alles, maar dan ook echt alles wat met de club te maken heeft.

"Ik heb programmaboekjes van vroeger, tickets, het shirt van Ruud Gullit, spullen van de Europa Cupwedstrijden tegen Spartak Moskou en Gent. En een string." En dat laatste is geen grap, hij trekt 'm even later zo tussen zijn verzameling voetbalshirts vandaan. "De enige echte. Waarschijnlijk van een spelersvrouw, we vermoeden Joop Böckling", lacht hij. Böckling, oud-spits van de Roodbroeken, loopt even later het café binnen.

Arthur Numan

Eregast in café De Zwaan is oud-international Arthur Numan. Hij opent de expositie samen met oud-voorzitter Piet Hooft. Numan maakte zijn eredivisie-debuut bij Haarlem. "Dick Advocaat was toen coach. Ik wilde veel te graag en maakte veel fouten. Na de wedstrijd dacht ik nooit meer een wedstrijd in het eerste te mogen voetballen. Maar Dick zei dat ik gewoon moest voetballen zoals ik in de A-junioren deed en uiteindelijk kwam het toch goed", zegt Numan.

Nog geen terugkeer

Zowel Numan als Van der Linde zien HFC Haarlem niet meer terugkeren in het profvoetbal. "Dat zie ik niet gebeuren. Maar ik blijf een goed gevoel houden als ik langs het stadion rijd. Ik heb hier mooie tijden gekend", zegt de oud-voetballer, die daarna ook bij PSV en Glasgow Rangers furore maakte.

Andy heeft ook weinig vertrouwen in een wederopstanding. Een andere club heeft hij ook nog niet gevonden om de vrijdagavonden of weekenden door te brengen. Voormalig aartsrivaal Telstar misschien? "Nou, dat ligt hier een beetje lastig nog steeds", lacht hij. Dat komt, ook na negen jaar, toch nog even te vroeg voor de doorgewinterde HFC Haarlem-fan.