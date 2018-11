Dorpsraad Wijk aan Zee houdt bron grafietonderzoek geheim

WIJK AAN ZEE - De dorpsraad van Wijk aan Zee houdt de naam van het bureau dat onderzoek heeft gedaan naar de stoffen in de grafietregens geheim. Gisteren bracht de raad naar buiten dat onder meer zware metalen als zink, lood, vanadium en chroom in de van Tata Steel afkomstige stoffen zijn aangetroffen.

De resultaten zorgen voor grote ongerustheid. Maar wie het onderzoek heeft uitgevoerd, wil de Dorpsraad niet bekendmaken. Dit gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten. Toch is besloten deze resultaten naar buiten te brengen.

"We hebben er een paar dagen over nagedacht hoe we dit zouden brengen", zegt Linda Valent van de werkgroep milieu en gezondheid van de dorpsraad. "Maar we vonden het toch belangrijk genoeg. Het RIVM en GGD hebben nog steeds niks naar buiten gebracht, terwijl wij een monster hebben dat chemisch geanalyseerd is en waar stoffen in zitten die er niet in thuis horen. Dan zou het gek zijn dat niet wereldkundig te maken."

Dorpsraad-voorzitter Peter Duin geeft toe dat er een lange discussie is vooraf gegaan aan het bekend maken van de resultaten. "Ik besefte meteen dat we niet geloofwaardig zouden zijn als we dit zouden melden zonder de naam van de onderzoeker te noemen", geeft hij toe.

"Maar men vond de inhoud te belangrijk om het niet te publiceren. En daar zit ook wat in. Je wil niet later het verwijt krijgen dat je zaken onder de pet hebt gehouden en het RIVM straks komt met resultaten die wij al lang kenden."

Bekende van de raad

Duin zegt dat de opdracht voor het onderzoek niet is gegeven door de dorpsraad, maar door iemand die een bekende van de dorpsraad is. "Dat is de reden dat we de naam van het bureau niet bekend maken. Dat zou namelijk mogelijk een relatie leggen met diegene en dat willen we niet."

