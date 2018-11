WK-tegenstanders Van der Voort en De Graaf bekend

LONDEN - De tegenstanders van Noord-Hollandse darters Vincent van der Voort en Jeffrey de Graaf voor het WK darts van volgende maand zijn bekend. Van der Voort uit Purmerend neemt het op tegen de Filipijnse Lourence Ilagan, terwijl De Graaf uit Schagen het opneemt tegen Noel Malicdem, eveneens uit de Filipijnen.

De darters beginnen beide direct in de eerste ronde, omdat ze geen geplaatste status hebben. Geplaatste spelers, waaronder de Nederlandse Michael van Gerwen, stromen in de tweede ronde pas in. Om die reden weten de Noord-Hollanders ook direct tegen wie ze moeten als ze de eerste ronde overleven. Van der Voort zou dan tegen Darren Webster moeten, terwijl De Graaf bij een eventuele overwinning op Malicdem tegen Kyle Anderson speelt.

Het WK darts begint op donderdag 13 december.