Piloot Kelly helpt je van je vliegangst af

SCHIPHOL - Steeds meer mensen vliegen, maar ook steeds meer mensen hebben last van vliegangst. Volgens luchtvaartmaatschappij Corendon zou het inmiddels zijn opgelopen tot 40 procent van de bevolking. Een van haar piloten biedt soelaas met een nieuw boek dat vliegangst moet tegengaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

"Ik stort liever neer op de terugweg. Turbulentie wordt steeds linker. Heftige vliegtuiglanding dankzij harde wind. Bijna iedereen moest overgeven. En: Brandstoftank Dreamliner begon te druppelen".

Corendon-gezagvoerder en schrijver van het boek 'Overwin je vliegangst' heeft een duidelijke verklaring voor de toename van het aandeel bange passagiers: in de media is er steeds meer aandacht voor incidenten in de luchtvaart. "Incidenten waarbij geen doden of gewonden vallen, maar toch groots worden gebracht", aldus Otte.

Krantenkoppen over incidenten in de luchtvaart zoals hierboven helpen niet om passagiers met een gerust hart het vliegtuig in te stappen. En dat terwijl de luchtvaart wel steeds veiliger wordt. Otte: "In dit boek kunnen we al die mythes ontkrachten en vertellen hoe het werkelijk zit."

In het boek staan praktische tips, anekdotes, weetjes en feitjes mét wetenschappelijke onderbouwing vanuit de psychologie. Otte geeft antwoord op de meest gestelde vragen door mensen met vliegangst. "Bij vliegangst is het belangrijk dat je weet hoe het zit, dan kom je een heel eind verder en zit je gewoon lekkerder in een vliegtuigstoel."

Motorstoring

Otte reageert ook op de berichtgeving van NH Nieuws van dit weekend over een KLM-Boeing die de start moest afbreken vanwege een motorstoring. "Dat het nieuws wordt gebracht, prima, maar uiteindelijk was er weinig aan de hand. Dit trainen wij in cockpit eens in de drie, vier maanden. Ik begrijp dat je als passagier schrikt, maar ook als je het leest." Otte vindt dat je dit soort berichten moet relativeren. "En dat licht ook toe in mijn boek."

Naast schrijver, vlieger en instructeur/examinator is Kelly Otte ook docent bij Onbezorgd Vliegen, één van de grootste organisaties tegen vliegangst in Nederland.