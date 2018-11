Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hilversum verstopt weer gouden envelop om volgers te bedanken Foto: Shutterstock

HILVERSUM - Niet een gouden wikkel zoals in de boeken van Sjakie en de Chocoladefabriek, maar een gouden envelop ligt de komende weken verstopt in Hilversum. De gemeente geeft vanaf 14 december op sociale media hints over de locatie ervan.

Diegene die de envelop als eerste weet te vinden, krijgt een cultuurtas met een 'hele leuke inhoud', aldus de gemeente. Hilversum wil met met de gouden evelop haar volgers op sociale media bedanken. De actie wordt voor de zesde keer gehouden. De hints - een foto, tekst of filmpje - worden gedeeld op Facebook, Instagram en Twitter onder de hashtag #goedbegin. Vind je de envelop? Maak er dan snel een foto van en deel het met de gemeente op sociale media. Meer informatie over de actie is te vinden op de website van de gemeente Hilversum. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003