Periodetitel als kers op kleine Telstar-taart Foto: NH Sport

VELSEN-ZUID - Het is deze week exact tien jaar geleden dat Telstar voor de laatste keer een periodetitel won. Het gebeurde in een seizoen waarin de Velsenaren op de zeventiende (!) plaats eindigde. "Het was een kers op de taart, maar de taart was klein", aldus oud-speler Richard van Heulen.

Trainer destijds was Edward Metgod en een periode ging over slechts zes wedstrijden. Telstar eindigde op de tweede plek in derde periode, achter VVV-Venlo dat al een periodetitel had gewonnen. Een 1-1 gelijkspel bij FC Dordrecht volstond, waarna de Witte Leeuwen bij terugkeer op sportpark Schoonenberg door een groep uitzinnige supporters met vuurwerk werden onthaald. De play-offs waren na de eerste ronde voorbij. Over twee duels bleek MVV Maastricht te sterk, waardoor Telstar niet promoveerde. "Jammer', aldus voormalig spits Bob Koning. "Maar de ambiance was natuurlijk geweldig."