Matthijs Büchli wil via NK naar Olympisch goud in Tokyo

APELDOORN - Een mooi moment om de benen testen voor Matthijs Büchli. Gisteren verdedigde hij met Beat Cycling Club de nationale titel met verve. Gevierd wordt een titel als deze niet, de focus gaat gelijk op de volgende wereldbekers en het uiteindelijke doel: de Olympische Spelen.

Het NK was voor Santpoorter Büchli een mooi moment om de benen te testen richting de laatste twee wereldbekers van het seizoen in Berlijn en Londen. Het uiteindelijke doel is Olympisch goud in Tokyo ''Tokyo komt steeds dichter bij en andere landen worden allemaal scherper. Wij hebben de afgelopen tijd veel moois neergezet en dat moeten we nu zien vast te houden.'' Aldus Büchli

Het BEAT Cycling Club-trio Roy van den Berg, Matthijs Büchli en Theo Bos was op de teamsprint sneller dan Harrie Lavreysen, Sam Ligtlee en Joel Zuidema en het trio Nils van ’t Hoenderdaal, Jeffrey Hoogland en Joel Habets.