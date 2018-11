Zenuwachtige kinderen bij bezoek Sinterklaas aan Hilversumse Meent

NAARDEN - Nadat Sinterklaas een week eerder aankwam in Hilversum, bracht hij afgelopen weekend een bezoek aan de Hilversumse Meent. De kinderen werden eerst vermaakt door pieten die alvast vooruit waren gegaan op de Sint.

In een sporthal konden de kinderen aan allerlei activiteiten meedoen en in het wijkcentrum ernaast was er een pietenmiddag. Kinderen werden er geschminkt, leerden sinterklaasliedjes en konden speculaaskoeken versieren.

Daarna ging de hele stoet, mét pietenband, naar het water waar Sinterklaas werd binnengehaald.

NH Gooi was er de middag bij. Bekijk hier het verslag van de sinterklaasintocht in de Hilversumse Meent: