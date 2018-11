Deel dit artikel:













Bomenlestuin aangelegd voor leerlingen Clusius College Alkmaar Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - De leerlingen van de 'groene opleidingen' van het Alkmaarse Clusius College krijgen voortaan les over bomen en boomplantsoenen in een echte bomentuin. Vandaag werden de bomen geplant in de lestuin aan de Zijperstraat.

Aan de Zijperstraat in Alkmaar zijn 43 bomen geplant en 11 bomentuinen aangelegd voor de 'groene opleidingen' van het Clusius College, dit is te zien in een video van mediapartner Alkmaar Centraal. Bekijk hier de video



Leerlingen gaan hier onder andere leren hoe ze bepaalde bomen en struiken moeten verzorgen. Wethouder Marcel van Zon mocht de eerste boom planten. De overige bomen en struiken zijn door leerlingen van het Clusius College, samen met Stadswerk072, in de grond gezet.