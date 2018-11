Amsterdammer aangehouden voor doorspelen antwoorden inburgeringsexamen

AMSTERDAM - Een 32-jarige man uit Amsterdam is vandaag aangehouden voor betrokkenheid bij fraude met inburgeringsexamens. De verdachte zou op afstand antwoorden naar leerlingen hebben doorgespeeld.

Dat deed hij middels "communicatie-apparatuur", zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht. De Telegraaf schrijft dat hij met een verborgen camera het examen volgde en de juiste antwoorden in de oren van de kandidaten influisterde. Zij droegen een oortelefoontje bij zich.

De man werkt voor een taalbureau in Amsterdam. Hij wordt ervan verdacht sinds 2016 examenfraude te hebben gepleegd.

Bij twee bestuurders van het bureau en in bijbehorende panden werden in juli doorzoekingen gedaan. Daarbij werden "communicatiemiddelen", administratie en een Mercedes in beslag genomen.

Inburgering

Alle immigranten zijn verplicht na aankomst in Nederland binnen drie jaar inburgeringsexamen te doen. Met een inburgeringsdiploma kan vervolgens een verblijfsvergunning worden aangevraagd.