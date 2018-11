Deel dit artikel:













Bushokje in Enkhuizen in gruzelementen geslagen Foto: Wim Langbroek

ENKHUIZEN - Een grote berg glasscherven lag vanmorgen aan de Noorderweg in Enkhuizen: het glas van een bushokje is in gruzelementen geslagen.

Dit meldt mediapartner WEEFF. Het repareren van het glas in een bushokje kan oplopen tot ruim 300 euro. Het gaat de gemeente weer geld kosten wat ook aan iets anders uitgegeven had kunnen worden. De samenleving is jaarlijks miljoenen euro's kwijt aan vandalisme. Lees ook: Provincie doet aangifte van vernieling reptielenschermen Anna's Hoeve Getuigen die iets gezien hebben kunnen bellen naar 0900-8844. De politie hoopt de vandalen dan te pakken. Voorlopig staan de buspassagiers nog in de kou en in de regen op de bus te wachten. 💬 Whatsapp ons!

