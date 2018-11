Speciale koffer moet kersvers gezin in Enkhuizen uit de brand helpen

ENKHUIZEN - Loco-burgemeester van Enkhuizen Dorus Luyckx en brandweervrouw Karen Doesburg brachten vandaag het jonge gezin Schilder een bezoek. Het kersverse gezin kreeg van hen als eerste in de gemeente een brandweerkoffer.

In de koffer zitten onder andere een rookmelder, een brandweerslabbetje en allerlei informatie over brandpreventie. In de kraamperiode is de kans op brand groter. Ouders hebben vaak een slaaptekort waardoor ze minder alert zijn. Ook worden er veel elektrische apparaten gebruikt die brand kunnen veroorzaken.

De familie Schilder verwelkomde op 19 oktober zoon Sef Cornelis Schilder. De vader van Sef was de eerste in de maand oktober die een pasgeboren kind aangaf. Daarom zijn zij de eerste ouders die de koffer ontvingen. Alle ouders die in oktober de geboorte van een kind meldden krijgen een brandweerkoffer.

De slogan luidt "kersverse ouders: maak van je roze wolk geen rookwolk".