Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Benefietconcert voor afgebrande Urbanuskerk levert ruim 15.000 euro op Foto: Amstelveenweb.com Foto: Amstelveenweb.com Foto: Amstelveenweb.com

AMSTELVEEN - Het benefietconcert dat afgelopen zaterdag gehouden is in de Schouwburg Amstelveen voor de herbouw van de Urbanuskerk heeft in totaal 15.815 euro opgebracht. Dat meldt mediapartner RTVA, de lokale omroep van Amstelveen.

De Urbanuskerk in Amstelveen raakte in september ernstig beschadigd bij een grote brand. De opbrengst van het concert, georganiseerd door Schouwburg Amstelveen en Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, zal gebruikt worden voor de herbouw en renovatie van het gebouw. Lees ook: Burgemeester bedankt brandweerlieden voor inzet tijdens brand Urbanuskerk Mediapartner RTVA laat weten dat maar liefs 175 muzikanten zaterdag op het podium van de grote zaal van Schouwburg Amstelveen stonden. Zo waren er optredens van het Harmonie Orkest Amstelveen, het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor, Etsuko Minowa, Tina Varkevisser, Trio Domenico, Musicalvereniging OVA, de Concertina’s en Popkoor Ad-Hoc, voormalig stadsdichter Koos Hagen, Alexander de Bie en Andrea Wittchen, het Amstelveens Symfonie Orkest en het Amstel Gospel Choir. De presentatie was in handen van stadsdichter Matthijs den Hollander. Lees ook: Amstelveen in actie voor afgebrande kerk: "Het minste wat je kan doen" 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003