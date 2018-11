Alkmaarder (39) opgepakt voor stelen geld uit bejaardenhuizen

ALKMAAR - De politie heeft een 39-jarige Alkmaarder aangehouden voor het stelen van geld in verzorgings- en bejaardenhuizen.

Hij zou van april tot en met oktober dertien keer hebben toegeslagen in verschillende plaatsen. De man praatte zich naar binnen in de tehuizen, met een telefoon aan zijn oor en een doos bonbons in de hand.

Het precieze bedrag van zijn buit is niet bekend, maar de politie weet dat hij in ieder geval in Heiloo, Heerhugowaard, Sint Pancras, Alkmaar, Driehuis, Zaandam en Nijkerk heeft toegeslagen.