Brandweermannen uit Koggenland krijgen onderscheiding voor jarenlange inzet

NOORDER-KOGGENLAND - Burgemeester Posthumus van gemeente Koggenland verraste vrijdagavond vijf brandweermannen. Zij kregen de Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarvergadering in het gemeentehuis van Koggenland.

Brandweermannen René Schoenmaker, Koos Grooteman, Sjoerd Mol, Richard Mooij en Jack Luitjes kregen de Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Dankzij hun jarenlange inzet bij het vergroten van de veiligheid van de inwoners van gemeente Koggenland.

Schoenmaker

Schoenmaker is al 30 jaar vrijwilliger bij de brandweer Avenhorn. Hij is hoofdbrandwacht, brandweerchauffeur, pompbediende en verkenner gevaarlijke stoffen. "René heeft het brandweervak niet van een vreemde, hij is net als zijn vader bij de vrijwillige brandweer gegaan", aldus de burgemeester.

Grooteman

Al 25 jaar is Grooteman een vrijwillige brandweerman bij Berkhout. Hij werkt als hoofdbrandwacht, brandweerchauffeur, pompbediende en WVD'er (Waarschuwings en Verkennings Dienst). Hij is onmisbaar in het korps. "Koos is de technische man van de club, wat zijn ogen zien, maken zijn handen."

Mol

Mol is al 25 jaar actief bij de vrijwillige brandweer Obdam. Hij heeft zich opgewerkt tot brandmeester, functie bevelvoerder, manschap en brandweerchauffeur. "Sjoerd geeft de liefde voor het vak nu al door aan zijn zoon Senna, die nu in opleiding is," zegt Posthumus.

Mooij

Obdam is inmiddels al 25 jaar blij met vrijwillige brandweerman Mooij. Hij is hoofdbrandwacht, brandweerchauffeur en pompbediende. "Richard is 16 jaar lang voorzitter van de vereniging geweest en vaak betrokken bij het organiseren van activiteiten."

Luitjes

Ursem is al 25 jaar bevelvoerder, manschap en oefenleider bij vrijwillige brandweer Ursem. "Jack is ook al acht jaar stoker bij opleidings- en oefencentrum Marken Binnen. Hij verzorgt daar de vuurhaarden en veiligheid voor brandweer in opleiding en trainingen."