Let op: komende tijd veel werkzaamheden rondom Velsertunnel Foto: ANP / Rijkswaterstaat / NH Nieuws beeldbewerking

BEVERWIJK - Er is werk aan de winkel in en rondom de Velsertunnel. De komende maanden worden delen van de A22 in totaal zestien keer gesloten voor werkzaamheden.

Alleen deze week al wordt er vier keer gewerkt op de A22 vanuit Beverwijk richting IJmuiden en Velsen. Het gaat om de volgende data: Maandag 26 november van 20.00 uur tot dinsdag 27 november 5.00 uur. Daarbij wordt een rijbaan afgesloten ter hoogte van Beverwijk. Ook een rijbaan tussen Beverwijk en IJmuiden en de toerit naar Beverwijk zijn dicht.

Dinsdag 27 november van 20.00 uur tot woensdag 28 november 5.00 uur. Hierbij is sprake van dezelfde hinder als hierboven.

Woensdag 28 november van 20.00 uur tot donderdag 29 november 5.00 uur. Ook hier is sprake van dezelfde hinder.

Vrijdag 30 november van 23.00 uur tot zaterdag 1 december 7.00 uur. Een rijstrook en een afrit naar Beverwijk zijn dicht. In december, januari, februari en april volgen nog meer werkzaamheden. Een compleet overzicht daarvan vind je op de site van Rijkswaterstaat. 💬 Whatsapp ons!

