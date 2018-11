'Parel van Nederland' komende anderhalf jaar in de steigers

NAARDEN - Het dak van de Grote Kerk Naarden lekt en is aan vervanging toe. Dus komen er duizenden nieuwe leien op het dak om het 500 jaar oude tongewelf te blijven beschermen. Vandaag wordt gestart met de bouw van de steigers over de hele lengte van de kerk.

"Die toren staat hier al 700 jaar. Wat er ook gebeurt, die toren blijft altijd staan", vertelt Trude Schermer van de Stichting Grote Kerk Naarden. "Dit is niet alleen het pareltje van Naarden, maar het pareltje van Nederland", aldus architect Paul van Vliet lachend.

Om het prachtige en unieke eeuwenoude tongewelf te blijven beschermen, is het noodzakelijk dat de leien van het dak worden vervangen. "De leien verpulveren aan de onderkant en worden week en dan wordt het dak heel langzaam heel erg nat."

(Tekst gaat verder onder de video)



Duizenden kilo's nieuwe leien komen op het dak te liggen, dus het is een grote kostenpost. Nu heeft de stichting zelf hard gespaard voor de verbouwing, maar daarmee redden ze het niet. Gelukkig hebben ze ook een subsidie van 1,9 miljoen euro gekregen van het Rijk. "Dit hele project kost ongeveer 2,7 miljoen, dus we komen nog wat te kort. We hopen op steun van de provincie en we moeten zelf nog wat bijleggen", zegt Schermer.

Publiekssteiger

Desondanks beginnen ze nu al met de voorbereidingen. De komende tijd wordt de steiger gebouwd. En het aanzicht van de kerk is natuurlijk de komende jaren wat minder, dus heeft de stichting een leuke actie bedacht. "In de zomer komt er een publiekssteiger waarmee mensen op het dak van de kerk kunnen komen en zelf een leitje met een boodschap neer kunnen leggen."

En als alles van een leien dakje gaat, is de kerk over anderhalf jaar klaar voor de toekomst.