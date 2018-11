Met mes zwaaiende overvaller van snackbar Hilversum is nog voortvluchtig

HILVERSUM - De overvaller die vorige week snackbar Foodmaster aan de Kamerlingh Onnesweg in Hilversum overviel en daarbij een medewerkster met een groot mes bedreigde, is nog altijd niet gepakt. De recherche zoekt daarom getuigen.

De snackbar werd woensdagavond even voor 22.00 uur overvallen door een in bivakmuts getooide man. Hij bedreigde een medewerkster met een groot mes, waarna zij hard begon te gillen. Hieronder de heftige beelden:

(Tekst loopt door onder de video)

De dader, rond de 20 jaar en tussen de 1,85 en 1,90 meter lang, ging er vervolgens richting de Mussenstraat met een buit van enkele honderden euro's vandoor. Naast de bivakmuts droeg hij een donker trainingspak met een embleem op de borst en donkere handschoenen. De eigenaar van de snackbar rende nog achter hem aan, maar verloor hem toch uit het oog. De overvaller wist verderop op een scooter te stappen en te ontkomen.

De recherche wil graag praten met getuigen van de overval, of met mensen die denken te weten wie de dader is. Ze kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het online tipformulier.