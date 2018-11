Gedumpte kippen Robbenoordbos blijken hanen: "Die hebben weinig waarde"

DEN HELDER - De grote groep kippen die gisteren werd gedumpt in het Robbenoordbos bij Wieringerwerf, blijken bijna allemaal hanen te zijn. Volgens Astrid Commandeur van dierentehuis 't Schuthok zijn de dieren gedumpt, omdat hanen in ogen van dumpers vaak geen waarde hebben.

"Kippen leggen eieren en hanen niet. Daar kun je weinig mee", legt ze uit. Voor zover medewerkers van het dierentehuis nu hebben gezien, gaat het om drie volwassen hanen en veel kuikentjes. Eentje was zo moeilijk te vangen, dat hij nog rondloopt in het bos. Vanavond zal een nieuwe poging worden ondernomen om het beestje te vangen.

Kleine overlevingskans

Commandeur trekt zich het lot van de haantjes erg aan. "Het is heel zielig. Ze kunnen zich wel even redden in het bos met insecten, maar ze zijn gewend gevoerd te worden en de overlevingskans in het bos is klein. Ze zijn een makkelijke prooi voor vossen en roofvogels."

Maarten Duinker van Staatsbosbeheer is blij dat de dieren zijn opgevangen door 't Schuthok. "Hanen zijn het niet gewend om in het wild te leven. Besef dat als je dieren achterlaat, ze dat niet overleven. Dump ze niet, want ze krijgen daar geen nieuwe toekomst", waarschuwt hij.

Oproep voor voer

De groep blijft nog twee weken bij 't Schuthok. De eigenaar heeft tot die tijd om zich te melden, daarna zullen ze worden overgebracht naar het Ganzenparadijs in Drenthe. Tot die tijd heeft het dierentehuis veel extra voer nodig en dus doet Commandeur een oproep. "We hebben vooral kuikenvoer of krielkippen-mix nodig. Dat is af te geven bij 't Schuthok aan de Rijksweg 4 in Den Helder."

Update: De achtergebleven haan in het Robbenoordbos ten prooi gevallen aan een roofdier, zo bleek vanmiddag tijdens de zoektocht.