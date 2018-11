'112-stalkertje' Ivo (5) toch nog in de boeien

HAARLEM - Ivo (5) uit IJmuiden, het jongetje dat vorige maand zo vaak naar 112 belde dat de politie naar hem op zoek ging, is gisteren alsnog in de boeien geslagen. Niet omdat hij gearresteerd werd, maar omdat hij en zijn vader waren uitgenodigd voor een bezoekje aan de meldkamer.

"112 daar speel je niet mee!", kopt politie IJmond met een bericht op Facebook vanmorgen. Met dit bericht wil de politie aandacht vragen voor het onjuist gebruik van het alarmnummer en de risico's daarvan.

Duidelijk signaal

In het bericht schrijft de politie IJmond: "Het lerend vermogen van en 4-jarige is nog in ontwikkeling". De vader van Ivo is het daar mee eens en daarom werkte hij en zijn zoon graag mee om een signaal af te geven over het juiste gebruik van het noodnummer. Dat leverde een leerzame dag bij de meldkamer in Haarlem en de aangrenzende brandweer- en ambulancepost op.

Lees ook: Vader IJmuidens 112-stalkertje Ivo (5) meldt zich bij politie: 'Zoontje gebruikte oude mobiel'

De vader van Ivo had zijn zoontje vorige maand een 'speeltelefoon' gegeven, hij realiseerde zich echter niet dat het 112 noodnummer zonder simkaart nog steeds bereikbaar is. Wat voor de kleuter onschuldig begon met spelen met een oude telefoon, resulteerde in een aantal belletjes vanaf de speeltelefoon naar 112. Vanaf dit moment ontstond er een miscommunicatie bij de politie wat toen leidde tot een grote zoektocht die IJmuiden op zijn kop zette.

Lees ook: IJmuiden zoekt massaal naar 5-jarige Ivo: "We hebben flyers uitgedeeld in de buurt"

Ivo had die bewuste zaterdagavond in oktober meerdere keren naar het noodnummer gebeld. Hoewel er volgens de politie van 'echte zorgen' geen sprake was, belde hij zo vaak dat toch werd besloten naar hem op zoek te gaan. Om de vijfjarige te vinden plaatste de politie IJmond een oproep op Burgernet. Pas drie uur later liet de politie weten dat er geen reden tot onrust was. In de tussentijd dachten veel IJmuidenaren aan een vermissing en dit leidde tot een massale zoektocht.