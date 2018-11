Deel dit artikel:













Bergenaren willen geen Lidl-supermarkt: "De buurt verpaupert" Foto: Shutterstock

BERGEN - In Bergen gaan sterke geruchten dat supermarktketen Lidl zich gaat vestigen in het voormalig ABN Amro-pand aan het Plein in het centrum van het dorp. Maar of het zo ver komt, is nog maar de vraag.

Volgens de lokale nieuwssite Flessenpost is het al zeker: Lidl komt naar Bergen. Maar tegenover NH Nieuws laat de Duitse budgetsuper weten nog niets kwijt te willen over de eventuele plannen. Verpaupering

In Bergen zitten al een Deen, Aldi en Albert Heijn. Op Facebook reageren veel inwoners van het dorp niet bepaald enthousiast op de mogelijke komt van de Duitse supermarktketen. "De buurt verpaupert!", reageert een buurtbewoner op Facebook. Lees ook: Gemeente Schagen werkt vestiging Lidl buiten stadscentrum tegen Andere mensen zijn bang dat er te weinig parkeerplekken zijn voor een nieuwe supermarkt en vrezen voor de overlast van trucks die elke ochtend komen laden en lossen. Met de komst van een Lidl zou een vierde supermarkt neerstrijken in het centrum van Bergen. Over de verplaatsing van de derde supermarkt in het dorp, de Aldi, wordt al jaren gediscussieerd. Nog geen plannen ingediend bij de gemeente

De gemeente Bergen laat weten op de hoogte te zijn van de geruchten over de komst van een Lidl. Maar een concreet plan is er nog niet ingediend, meldt een woordvoerder aan NH Nieuws. 💬 Whatsapp ons!

