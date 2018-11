Nieuwe club voor handballer Bobby Schagen

AMSTERDAM - Bobby Schagen verruilt TVB 1898 Stuttgart aan het einde van het seizoen voor TBV Lemgo Lippe. De Amsterdamse handballer heeft voor twee jaar getekend bij Lemgo.

Het wordt de vijfde Duitse club voor Schagen, die voor zijn Duitse avontuur bij Volendam speelde. In 2009 maakte de hoekspeler de overstap vanuit het visserdsdorp naar het Duitse TSV Dormagen. Via HSG Nordhorn-Lingen en N-Lübbecke kwam hij in de zomer van 2016 in Stuttgart terecht. Na drie jaar handbal verlaat hij die ploeg dus komende zomer voor TBV Lemgo Lippe.