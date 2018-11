Buren in actie om verloedering Kersenboogerd tegen te gaan

HOORN - De bewoners aan de Groef in de Hoornse wijk Kersenboogerd waren het rondzwervende afval, hangjongeren en onveilige situaties meer dan zat. Daarom hebben zo'n honderd buren zich verenigd in 'Groep Groef', die voor een leefbare buurt wil zorgen.

"Het was een grote vuilnisbelt", vertelt Marianne van Beers die samen met twee andere buren Groep Groef oprichtte. Het buurtinitatief begon klein, maar inmiddels is er over het hele jaar veel werk verzet.

Gezamenlijk hebben buren in het najaar nieuwe schuttingen geplaatst, is er een bijenlint gezaaid en de donkere steeg die wegens overlast gesloten zou worden, is opgeknapt met verlichting, een fietsenrek en vuilnisbakken.

"Er gebeuren ook veel nare dingen. Dat komt mede doordat de wijk op een ongelukkige manier is opgezet", aldus voorzitter Chris de Meij van Stichting Stadslandbouw Hoorn. Samen met de bewoners staken ze de handen uit de mouwen om het bijenlint aan te leggen. De saamhorigheid die ontstaat doet de buurt een hoop goed: "Mensen hebben elkaar beter leren kennen. Dan heb je meer begrip voor elkaar en durf je elkaar ook eerder aan te spreken."

'Kansen voor de Kersenboogerd'

Ook de gemeente is het afgelopen jaar bezig geweest met een plan om de Kersenboogerd veiliger en prettiger te maken. Zo is er samen met Intermaris, Stichting Netwerk en de bewoners een lijst gemaakt met maar liefst 450 verbeterpunten. Die punten zijn verdeeld in elf thema's die de rode draad weergeven van wat er speelt in de wijk.

Cees Tip, directeur bestuurder bij Intermaris: "Je redt het niet alleen met het aanpakken van de problemen achter de voordeur en zaken op het gebied van schoon, heel en veilig. We kijken met elkaar ook naar hoe de wijk is gebouwd. Gebieden die van niemand zijn, moeten weer van iedereen worden."

Sport- en beweegveld

Het plan, Kansen voor de Kersenboogerd, wordt in december in de gemeenteraad besproken. Maar Groep Groef heeft intussen haar nieuwe plannen voor de buurt al klaarliggen. Zo willen ze van het grote speelveld, waar nu weinig voorzieningen zijn, een sport- en beweegveld maken voor jong en oud.