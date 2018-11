West-Friese bieb-bezoekers kunnen cadeau kopen voor arme kinderen

WEST-FRIESLAND - Alle bibliotheken uit West-Friesland doen mee met de actie van stichting Puur for Kids. Zij maken kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank blij met een cadeau onder de kerstboom.

De actie is een initiatief van de stichting Puur for Kids. Bezoekers van de bibliotheek kunnen een kaartje meenemen met de leeftijd en geslacht van een kindje uit zo'n gezin. Je kunt dan een 'mooi, lief of leuk' cadeau kopen en onder de boom in de bibliotheek leggen.

De stichting komt op 19 december de cadeautjes ophalen en brengt deze naar de Voedselbank West-Friesland. Zij zorgen ervoor dat er een heleboel kinderen blij gemaakt worden.

Joris Linsen besteedt in zijn programma Joris' Kerstboom aandacht aan deze actie. Hij zal de bibliotheken in Enkhuizen, Hoogkarspel, Medemblik, Opmeer en Stede Broec bezoeken. De uitzending is op 24 december te zien op NPO2.