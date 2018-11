Twee Noord-Hollanders genomineerd voor Wielrenner van het Jaar

AMSTERDAM - Dylan Groenewegen en Niki Terpstra zijn genomineerd voor de titel Wielrenner van het Jaar. Samen met Tom Dumoulin, Jeffrey Hoogland, Steven Kruijswijk en Mathieu van der Poel gaan de Noord-Hollandse renners uitmaken wie zich de beste Nederlandse wielrenner van 2018 mag noemen en daarmee op 3 december de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst mag nemen.

Groenewegen won dit jaar onder meer twee etappes in de Ronde van Frankrijk en was bovendien een keer de snelste tijdens Parijs-Nice. Terpstra won in april van dit jaar de Ronde van Vlaanderen.

De afgelopen vier jaar ging Dumoulin er met de prijs van door en ook nu is hij de torenhoge favoriet. De Limburger werd dit jaar tweede in de Ronde van Frankrijk én de Ronde van Italië.

Vrouwen

Bij de vrouwen maken Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak, Laura Smulders, Marianne Vos en Kirsten Wild kans op de prijs. Daar zit geen Noord-Hollandse bij.