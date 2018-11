Deel dit artikel:













De Peiling: Alleen bij pijn of twee keer per jaar naar de tandarts? Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Hoe vaak zit jij in de stoel van de tandarts? Ga je twee keer per jaar voor controle of maak je die dure tandartsbezoekjes alleen bij pijnklachten?

Kinderen

Gebitten van jongeren, vooral van tieners, zijn in de afgelopen 6 jaar verslechterd, blijkt uit onderzoek van Zorginstituut Nederland. Vooral gaatjes komen veel voor. Een kwart van de 5-jarigen heeft gaatjes. 40% van de 11-jarigen, twee derde van de 17-jarigen en vier van de vijf 23-jarigen hebben cariës, soms tot in het tandbeen. Volwassenen

Bij nieuwe onderzoek is niet naar de gebitten van volwassenen gekeken, maar uit eerdere cijfers blijkt dat mensen soms minder vaak naar de tandarts gaan om hoge kosten te vermijden. Ouders die zelf een slecht gebit hebben, denken vaak dat het erfelijk is en dat zij er bij hun kind niets aan kunnen doen. Bezorgd

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. Voor een gezond gebit is het belangrijk dat patiënten een of twee keer per jaar voor controle bij de tandarts en mondhygiënist komen. Op die manier worden problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en kan er snel iets aan gedaan worden. Wat doe jij?

Ben jij een trouwe tandartsbezoeker of is dat niet te betalen en ga je alleen als je pijn hebt? Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.