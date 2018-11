Deel dit artikel:













Fietsers krijgen uitstel: eerst drie dagen waarschuwen, dan verplaatsen Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Fietsenbezitters hoeven nog niet bang te zijn dat ze hun fiets moeten zoeken langs het spoor in Hilversum: de handhavers plakken tot en met woensdag enkel waarschuwingsstickers. Pas vanaf donderdag worden de fietsen in het Hilversumse stationsgebied, die niet in een fietsenrek staan daadwerkelijk verplaatst.

Het gaat om een overgangsperiode, benadrukt gemeentewoordvoerder Kristel Klomp. "Er zijn achttien borden bij het station geplaatst die fietsers erop moeten wijzen dat hun fietsen worden verplaatst als ze niet in een rek staan. Bovendien lopen er ook handhavers rond die de stickers plakken, dus zij kunnen de regel ook uitleggen." VVV en oliebollenkraam

Er wordt in eerste instantie gefocust op de losse fietsen die bij het VVV-kantoor en de oliebollenkraam staan (zie onderstaand kaartje van de gemeente). In tegenstelling tot in het centrum worden de fietsen bij het station voorlopig naar lege plekken langs het spoor verplaatst. "Behalve fietsen die met een kettingslot vast staan", zegt Klomp, "zij worden wel naar het depot gebracht omdat het slot wordt los geknipt. Ze kunnen niet zonder slot op een andere plek worden gezet." De fietsenbezitters kunnen deze fietsen gratis komen ophalen in het depot. (Tekst loopt door onder het kaartje) De gewenningsperiode eindigt in februari, als alle 'stationfietsen' naar het depot gaan en de eigenaren net als in het centrum een boete van 15 euro moet betalen om de fietsen weer terug te krijgen. 💬 Whatsapp ons!

