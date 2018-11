Hoe is het met... Silvan Inia

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met oud-voetballer Silvan Inia, die kampioen werd met AZ en bovendien voor Volendam en Telstar speelde. Tegenwoordig is Inia een behoorlijk andere weg ingeslagen.

"Ik ben projectmanager geworden voor beurzen en evenementen", begint de ex-voetballer. "Daar rolde ik eigenlijk toevallig een beetje in. Vrienden van mij uit het dorp die hadden zo'n bedrijf. Daar ben ik gaan werken en op die manier ben ik erin gegroeid. Het is heel veelzijdig en leuk om te doen. Sinds twee, drie maanden ben ik voor mezelf begonnen. Ik verhuur mezelf aan bedrijven voor het managen van beurzen, stands opbouwen en demonteren en begeleiden bij verschillende soorten evenementen. Ik geniet elke dag weer, dus het gaat goed met me."

Vrije trap

Tijdens zijn loopbaan heeft de middenvelder verschillende bijzondere duels gespeeld. Zo ook een bekerwedstrijd met Telstar tegen AZ. "Wij stonden ongeveer op de twaalfde plek in de eerste divisie. AZ speelde middenmoot eredivisie, met Co Adriaanse aan het roer. Het was een moeilijke wedstrijd en ik denk dat AZ de meeste kansen kreeg. Maar uiteindelijk kregen wij tien minuten voor tijd een vrije trap op randje zestien vanwege een handsbal van Oscar Moens, die ook nog rood kreeg. Die schoot ik er in. Dat was voor ons een prachtig feestje en voor AZ natuurlijk minder mooi."

Beslissend moment

Toch heeft AZ ook goede herinneringen aan Inia, die liefst 101 wedstrijden in de Alkmaarderhout speelde. "In het kampioensjaar heb ik een mooie goal gemaakt tegen Emmen. Dat was ook een belangrijke wedstrijd. Emmen stond tweede op dat moment en voor ons was dat echt een beslissend moment om afstand van hen te nemen. Ik maakte de 2-0, dus dat was wel echt een belangrijk en mooi doelpunt."

Dat jaar met AZ, waarmee hij uiteindelijk kampioen werd in de eerste divisie, ziet hij dan ook als hoogtepunt. "Jazeker. Dat was namelijk het enige kampioenschap wat ik heb meegemaakt. Daar hadden we een heel jaar hard voor gewerkt en dan is het mooi als het uitkomt en allemaal lukt."

Hollandia en Spartanen

Naast de Noord-Hollandse clubs speelde Inia ook nog voor Sparta Rotterdam en FC Emmen. In 2005 zette hij een punt achter zijn carrière. "Ik speelde het laatste jaar bij Emmen en daarna heb ik eigenlijk niets meer gehad, toen was ik 35. Vervolgens ben ik nog wel verder gaan voetballen op een lager niveau. Ik heb nog drie jaar hoofdklasse gespeeld bij Hollandia en daarna nog een aantal jaren bij Spartanen in Wognum. Die speelden derde klasse. Uiteindelijk werd het natuurlijk lekker hobby'en."

