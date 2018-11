Unieke technologie haalt meer uit zuiveringsslib

ALMERE - (Omroep Flevoland) Het Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt of een unieke techniek om zuiveringsslib te verwerken op grote schaal gebruikt kan worden in Almere. De technologie heet Torwash. Het gaat om een soort snelkookpan waarin het slib wordt gekookt.

Bij de zuivering van rioolwater ontstaat zuiveringsslib. Dat wordt nu met vrachtwagens naar Amsterdam vervoerd, waar het verbrand wordt met het huisvuil. Omdat dit niet duurzaam en milieuvriendelijk is, ontwikkelt Zuiderzeeland samen met een onderzoekscentrum een nieuwe methode, de Torwash. Volgens het waterschap is het systeem nergens anders op de wereld in gebruik.

Snelkookpan

Torwash is een soort snelkookpan waarin het slib tot een temperatuur van 200 graden wordt verwarmd. Dat proces neemt 30 minuten in beslag. Door de verwarming verdampt veel water. Het opgedroogde slib is daardoor minder zwaar en geslonken. Het resterende water is geschikt om te gebruiken als biobrandstof. Ook kan dat water worden gebruikt als vervanger van kunstmest. Het bevat dezelfde groeizame stoffen.

De techniek levert ook financieel voordeel op. Het kost het waterschap nu miljoenen per jaar om de grote hoeveelheden natte slib te verbranden. Met de nieuwe machine blijft er minder slib over, waardoor de verbrandings- en transportkosten omlaag gaan.

Een duurzamere oplossing aan de kostenkant en de hergebruikkant, aldus het waterschap.

Veelbelovend

De Torwash-methode wordt sinds enkele maanden toegepast bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Almere. Volgens het Waterschap Zuiderzeeland zijn de eerste resultaten veelbelovend. Toch moet er nog meer onderzoek gedaan worden. De huidige installatie kan 40 kilo zuiveringsslib per uur aan. Uiteindelijk moet er een machine komen die 2000 kilo slib per uur kan verwerken.