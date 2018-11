Schrijven met Amnesty International op de Dag van de Rechten van de Mens in Hoorn

HOORN - Amnesty International organiseert in het kader van de Dag van de Rechten van Mens op zaterdag 8 december een schrijfactie in Hoorn voor miljoenen mensen wereldwijd die gevangen zitten en hulp hard nodig hebben.

Briefschrijvers kunnen naar de Centrale bibliotheek, de Oosterkerk en het Huis Verloren om bij te dragen aan de actie van Amnesty International. Ook leerlingen van het Werenfridus College en het Copernicus College schrijven mee.

Amnesty International organiseert deze actie, Wright voor Rights genaamd, ieder jaar. Over de hele wereld schrijven miljoenen mensen op initiatief van het goede doel een brief voor mensen die onterecht gevangen zitten of worden gemarteld omdat ze tegen het daar geldende regime zijn. Ook worden veel van deze mensen bedreigd of vermoord.

De brieven worden aan lokale autoriteiten gestuurd, in de hoop dat de omstandigheden in gevangenissen verbeteren. Ook worden er kaarten gestuurd naar mensen die de steun goed kunnen gebruiken. Velen zijn als gevolg van de actie van de stichting zelfs vrijgelaten of hebben een betere behandeling gekregen dankzij de geschreven brieven.

De actie van Amnesty International is een jaarlijks succes. Vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van 166.000 brieven geschreven. Wereldwijd waren dit er 4,7 miljoen.