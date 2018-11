Ziyech niet, Van de Beek wel mee naar Athene

AMSTERDAM - Hakim Ziyech kan definitief niet meespelen met Ajax tegen AEK Athene in de Champions League. De wedstrijd in Athene komt te vroeg voor de middenvelder, die last heeft van een knieblessure. Donny van de Beek kan wel in actie komen en maakt deel uit van de selectie van trainer Erik ten Hag.

Ziyech raakte geblesseerd tijdens een interland van Marokko tegen Kameroen. Ajax meldde vrij snel dat hij twee weken uit de roulatie zou zijn, maar hoopte nog dat de belangrijke speler op tijd fit zou zijn. Dat is echter niet het geval. Van de Beek raakte zaterdag licht geblesseerd in het gewonnen duel met NAC Breda (0-3) en liet zich in de rust uit voorzorg vervangen. Hij is dinsdag gewoon beschikbaar.

Verdediger Nicolás Tagliafico ontbreekt tegen AEK wegens een schorsing. Donny van de Beek staat op scherp. Als hij een gele kaart oploopt moet hij het laatste thuisduel tegen Bayern München missen.

Overwinteren in Champions League

Ajax kwalificeert zich bij een zege in Griekenland voor de achtste finales van de Champions League. Ook als Benfica niet wint bij Bayern München en Ajax speelt gelijk of verliest is deelname aan de achtste finales een feit.

Ajax overwinterde vijf keer eerder in de Champions League. De vorige keer dat de Amsterdamse club de groepsfase overleefde dateert alweer van dertien jaar geleden toen trainer Danny Blind en zijn spelers achter Arsenal als tweede eindigden in een poule met ook FC Thun en Sparta Praag.

Tien duels ongeslagen

Ajax is al tien Europese duels op rij ongeslagen, na de zes overwinningen en vier gelijke spelen dit seizoen in de voorronden en het hoofdtoernooi van de Champions League. Tussen 1994 en 1996 bleef de club uit Amsterdam maar liefst 21 Europese duels op rij ongeslagen. Dat is nog steeds een Europees record.