Hilversums raadhuis oranje uitgelicht als protest tegen vrouwengeweld

HILVERSUM - Het iconische raadhuis in Hilversum is sinds gisteren op initiatief van de Soroptimist Club oranje uitgelicht als protest tegen vrouwengeweld. Burgemeester Pieter Broertjes ontstak gisteravond het licht en stond kort stil bij het thema.

De actie werd gedaan op de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. De komende twee weken - tot en met 10 december, de Dag van de mensenrechten, blijft het raadhuis in de Nederlandse nationale kleur uitgelicht.

Het oranje uitlichten van gebouwen of andere landmarks is een vast onderdeel van Orange the World, de campagne die aandacht vraagt voor het thema geweld tegen vrouwen. In voorgaande jaren waren dat bijvoorbeeld de piramides in Egypte, de Brandenburger Tor in Duitsland, de Niagara Falls in Canada, de Tafelberg in Zuid-Afrika, het hoofdkantoor van de Europese Commissie in België en de Erasmusbrug in Rotterdam.