Engelsman Oliver fluit uitduel van Ajax met AEK Athene Foto: Pro Shot/Action Images

NYON - De uitwedstrijd van Ajax tegen AEK Athene wordt gefloten door de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Bij winst in het Olympisch Stadion in de Griekse hoofdstad is Ajax zeker van een plek in de achtste finales van het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Oliver floot nog niet eerder een wedstrijd van Ajax, maar vorig seizoen was hij wel de scheidsrechter bij de ontmoeting tussen Feyenoord en Napoli in de Champions League. De Rotterdammers wonnen toen in De Kuip met 2-1. Oliver had later dat seizoen ook de leiding bij de return in de kwartfinale tussen Real Madrid en Juventus. De Engelsman gaf diep in blessuretijd een strafschop aan de Spanjaarden en stuurde de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon van het veld. Cristiano Ronaldo schoot Real Madrid vanaf elf meter naar de laatste vier. Oliver kreeg vanuit Italiaanse hoek enorm veel kritiek en werd zelfs bedreigd.