Eerste bomen voor Bos der Omarming: 'Een monument voor alle overleden kinderen'

SINT MAARTEN - In het Wildrijk bij Sint Maartensvlotbrug zijn afgelopen weekend 23 bomen geplant als herinneringen aan overleden kinderen. Het 'Bos Der Omarming' moet een monument zijn voor alle overleden kinderen, meldt de stichting met diezelfde naam. "Een kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen."

Tientallen nabestaanden hebben een boom geplant voor hun overleden dierbare. Er is ook een bord onthuld en de namen van de kinderen voor wie een boom geplant is, zijn opgelezen. "Het was een indrukwekkend moment, mooier dan we hadden kunnen dromen", vertelt Jose Laan van de stichting Bos Der Omarming aan NH Nieuws.

José Laan heeft zelf ook met haar familie een berk geplant voor haar dochter Amy Grace. Zij overleed op 4 november 2004 op 16-jarige leeftijd. "Amy was een gevoelskind en net als de berk niet diepgeworteld. Het was een prachtig om dat samen te doen voor haar. Ik draag ook nog steeds een medaillon met een steen die zij altijd droeg."

Monument

Met het Bos Der Omarming hoopt de stichting de rust van de natuur te vinden in het verwerken van het verdriet: "Je kunt er altijd terecht tussen de bomen. Het bos op zich vormt een monument voor alle overleden kinderen op de hele wereld."

De volgende boomplantdag is volgend jaar 16 maart. Er zijn ook plannen voor Bos Der Omaming in het park Geestmerambacht bij Noord-Scharwoude.