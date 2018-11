Noodgedwongen verhuisd voor komst Westfrisiaweg: 'Bedreiging is een kans geworden'

WESTWOUD - Na tientallen jaren van praten gaat de Westfrisiaweg tussen Enkhuizen en Alkmaar vrijdag volledig open voor het verkeer. Ook een bijzonder moment voor fruitteler Jan de Boer uit Westwoud. Hij is één van de mensen die noodgedwongen moest verhuizen omdat de Westfrisiaweg dwars door zijn bedrijf zou lopen.

Het was 1988 toen Jan en Tineke de Boer in Westwoud kwamen wonen om daar fruit te telen. Wat klein begon, werd al snel een succes en samen startten ze een zorgboerderij. Maar in 2007 stond daar opeens een medewerker van ingenieursbedrijf Grontmij (nu Sweco) voor de deur met de mededeling dat de Westfrisiaweg dwars door hun bedrijf zou komen te lopen. "Er was geen andere mogelijkheid dan te vertrekken", aldus de Boer.

Met tegenzin ging het fruittelersechtpaar akkoord met het aanbod van de provincie en liet zich uitkopen. Inmiddels is de weg bij Westwoud helemaal klaar en is sinds twee weken open voor verkeer. Het huis is het enige dat er nog staat. Dat wordt nu verhuurd aan medewerkers van argrarische bedrijven. Maar zelf gaat Jan de Boer liever niet meer naar z'n oude stek. "Ik kom er zo min mogelijk."

Bedreiging werd kans

De fruittelers verhuizden naar Lutjebroek, waar inmiddels een gloednieuwe zorgboerderij met een winkel staat. "We zijn er in heel veel opzichten op vooruit gegaan", stelt Jan. Het bedrijf beslaat tegenwoordig minder hectares maar boert minstens zo goed als voorheen. Jan: "Een bedreiging is voor ons ook een hele grote kans geworden."

Vrijdag wordt de Westfrisiaweg officieel geopend. Aan het eind van de middag zullen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) de openingshandeling verrichten bij het deel dat aansluit op de A7.