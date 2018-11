Deel dit artikel:













Benefietconcert in Enkhuizen levert slechts 395 euro op Foto: ANP

ENKHUIZEN - De stichting Suaru Baru hoopte dit weekend veel geld op te halen voor de slachtoffers in Sulawesi. Na de verwoestende aardbeving en tsunami in Indonesië is er veel geld nodig om het getroffen land weer op te bouwen.

Oprichters van de stichting, Hans Lub en zijn vrouw Malou Ros, hadden gehoopt meer geld op te halen bij het benefietconcert zaterdagavond in Enkhuizen. De opkomst en opbrengsten vielen erg tegen. De 39 gasten die de moeite genomen hebben om te komen, doneerden 'slechts' 395 euro. Dit meldt mediapartner WEEFF. Lees ook: Braelyn (10) slijt jam voor Sulawesi: "Hopelijk kunnen ze hiervan huizen bouwen" Er was flink uitgepakt voor het benefietconcert. Er waren onder andere bands, dj's en verschillende muzikanten die gratis wilden optreden. De stichting verzorgde een lekker hapje en activiteiten voor de kinderen. Het was een avondvullend programma. De stichting geeft niet op, ze blijven hopen op meer opbrengsten. Via de website wordt een kunstveiling gehouden. Eind deze week zullen die online staan. 💬 Whatsapp ons!

