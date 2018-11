Rapport: Intercity moet om 7,5 minuut gaan rijden

AMSTERDAM - Spoorboekloze treinen gaan een nieuwe fase in. Elke tien minuten een intercity, dit jaar gelanceerd op het traject Amsterdam-Eindhoven, is alweer achterhaald. Ze moeten om de 7,5 minuut rijden om reizigersstromen de komende jaren op te vangen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van ProRail, meldt De Telegraaf.

Het Nederlandse spoor moet volgens de visie in het rapport sneller worden. "De 1,3 miljoen treinreizigers per dag nu, groeien naar verwachting richting 1,8 miljoen in 2030. Het aantal treinritten moet meegroeien, anders loopt het openbaar vervoer komende jaren vast. De reistijd kan fors worden ingekort."

Aansluiting op sprinters

Dat 7,5 minuutvertrek van snelle intercity’s is volgens de experts essentieel om in een overvol ov beter aan te sluiten bij lokale sprinters, die hun dienstregeling vaak baseren op kwartierdiensten, schrijft de krant.

NS heeft ook plannen om meer treinen te laten rijden en het bestaande spoor slimmer te benutten. NS wil volgens een woordvoerder onnodig tijdverlies door overstappen voorkomen. Nieuw bestelde treinen worden vanaf 2019 ingezet. Daarna gaat de dienstregeling op de schop om klaar te zijn voor 2020-2025.