Auto in brand gevlogen in woonwijk Hilversum Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HILVERSUM - Aan de Berlagelaan in Hilversum is vannacht een auto in brand gevlogen.

Buurtbewoners ontdekten rond 1.30 uur een brand onder de auto, waarna de brandweer naar de straat kwam om het vuur te blussen. Doordat zij snel aanwezig waren, sloeg het vuur niet over naar de twee naastgelegen auto's. Volgens een getuige gaat de politie uit van brandstichting. De auto was dusdanig beschadigd dat deze door een berger is meegenomen. 💬 Whatsapp ons!

