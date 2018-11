Korfballers Blauw-Wit winnen van ongeslagen Fortuna

AMSTERDAM - De korfballers van Blauw-Wit hebben met 24-20 gewonnen van de nog ongeslagen koploper Fortuna uit Delft.

De ploeg van trainer Barry Schep ging voortvarend van start en liep al snel uit naar een 9-4 voorsprong. Het vak met Daan Preuninger en Nik van der Steen zorgde dat Fortuna weer terug kon komen tot 9-9. Daarna waren het Momo Stavenuiter en Otto Fabius die orde op zaken stelden en er voor zorgden dat de ploegen met een 13-9 stand gingen rusten.

In de tweede helft kwam Fortuna nog tot op twee punten terug bij 19-17, opnieuw was Nik van der Steen de speler bij Fortuna die daarvoor zorgde. In totaal scoorde hij elf doelpunten, maar hij kon niet voorkomen dat Blauw-Wit met 24-20 won.

Aan de zijde van Blauw-Wit was Otto Fabius met zeven treffer topscorer, gevolgd door Christian Dekkers en Momo Stavenuiter met elk vijf doelpunten.

Fortuna blijft na drie speelronden koploper op doelsaldo met vier punten, maar er zijn nog vijf ploegen met vier punten. Een daarvan is Blauw-Wit en de Amsterdammers staan op doelssaldo op de tweede plaats.