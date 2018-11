Tonie hijst Formule 1-vlaggen nog één keer: "Kijk nu al uit naar volgend seizoen"

SCHAGEN - Formule 1-fan Tonie ten Cate uit Schagen beleeft vandaag een dag van gemengde gevoelens. Het is de laatste Grand Prix van het seizoen en dus hijst hij voor de laatste keer zijn vlaggen de mast in.

"De finishvlag, de Max Verstappen-vlag en die van het land waar de race wordt gehouden", vertelt superfan Tonie trotst naast zijn vlaggenmast. Hij laat al zes jaar lang elke week zijn vlaggen wapperen. Het levert hem flink wat aanspraak op: "Er komen mensen voorbij lopen en dan zien zij mij buiten staan." Hij geniet van positieve reacties: "Dat vind ik leuk, daar doe ik het eigenlijk voor."

Ook vrouw Ellie is fan

Zijn grote held is oud-coureur Ayrton Senna, maar in het huidige deelnemersveld is Max Verstappen vanzelfsprekend de man waar Tonie voor juicht. Dat juichen doet hij niet alleen, maar samen met zijn vrouw. Zij is ook een grote fan. "Ik ben wel super enthousiast en kijk ook graag mee", vertelt Ellie ten Cate. "Maar niet als het 's ochtends om zes uur is."

Nu al uitkijken naar het volgende seizoen

Ze keken met enthousiasme uit naar de laatste race, maar Tonie baalt ook een beetje van de rustige maanden die komen gaan. "Het zal wel moeilijk gaan worden, maar dan gaan we gewoon lekker in de stoel zitten", doelt hij op zijn game-apparatuur mét Formule 1-spel. "Ik zit alweer helemaal uit te kijken naar het volgende seizoen!"