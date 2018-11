Aalsmeer veel te sterk voor Tongeren

AALSMEER - De handballers van Aalsmeer hadden weinig moeite met Tongeren in de BENE League. In sporthal de Bloemhof werd het zondagmiddag 33-23 voor de ploeg van Bert Bouwer.

De thuisploeg nam meteen het intiatief, maar liet de Belgen toch terug komen van 7-3 naar 10-9. Daarna liep Aalsmeer weer uit naar zes punten voorsprong en bij de rust stond er 18-13 op het scorebord.

In de tweede helft kwamen de Belgen nog een keer tot op drie punnten, maar daarna was het definitief gedaan. In de slotfase liep Aalsmeer van 25-21 door naar de 33-23 eindstand.