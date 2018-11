Aardenburgers blijven strijden voor hun familiecamping: "D'r op of d'r onder"

WIJK AAN ZEE - Een grote manifestatie vandaag bij Kampeergenootschap Aardenburg. De Wijk aan Zeese familiecamping wordt al lange tijd bedreigd door woningbouw, vanwege een nieuw bestemmingsplan. Mary en Jan, al 65 jaar kampeerders bij Aardenburg, blijven strijden. "We nemen geen genoegen met minder: Aardenburg moet blijven."

Nog voor het einde van het jaar stemt de raad over het bestemmingsplan. Reden voor de kampeerders om nog een keer aan de hekken te rammelen voor aandacht. ''We zijn al zeventig jaar een familiecamping, van generatie op generatie", foetert Jan vanuit zijn huisje tegen NH Nieuws.

Ontzettend boos

"Het is nu d'r op of d'r onder. Dat maakt me ontzettend boos", vervolgt hij. "Natuurlijk is er woningnood, maar dat wil toch niet zeggen dat je dan maar een camping moet oprollen?", aldus Jan.

Tijdens de manifestatie was ook wethouder van Beverwijk, Sergé Ferraro, aanwezig. Hij begrijpt de zorg van de campingbewoners, maar stipt tegelijkertijd de woningnood aan. "Wijk aan Zeeërs willen in Wijk aan Zee kunnen blijven wonen", doelt hij op de nieuwe generatie dorpsbewoners. "Je hebt gewoon wel woningen nodig en dan kijk je naar verschillende mogelijkheden. Dit is er eentje van."

Raadsleden van verschillende partijen waren vandaag op de manifestatie. Ali Bal van SamenBeverwijk vreest het ergste voor camping Aardenburg. "Maar áls er dan toch gebouwd gaat worden in de toekomst, laten het dan starterswoningen zijn. En niet, zoals ik nu begrijp, woningen in het middensegment. Daar is helemaal geen behoefte aan."

Stemming

Bal heeft daarom namens zijn partij dit weekend raadsvragen gesteld over de (mogelijke) woningbouw op deze locatie. Op 20 december wordt het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee in stemming gebracht. Nog voor die tijd zullen de campinggasten de petitie - met enkele duizenden handtekeningen - aanbieden aan de raad.