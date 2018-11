Deel dit artikel:













Grote groep kippen gedumpt in Robbenoordbos Foto: Astrid Commandeur

HOLLANDS KROON - Een flinke groep van bijna twintig gedumpte kippen is vanmorgen aangetroffen in het Robbenoordbos bij Wieringerwerf. Volgens dierenopvang 't Schuthok is het bos een populaire plek voor mensen om dieren achter te laten. Dit keer hopen de vrijwilligers eindelijk een dader te kunnen vinden.

Astrid Commandeur, vrijwilliger bij dierentehuis 't Schuthok, is al vanaf deze ochtend flink in de weer om samen met een collega de kippen op te vangen. Ze vertelt aan NH Nieuws dat dit een flinke klus is: "Wij hebben vanmorgen al negen kippen kunnen vangen. De rest van de groep proberen wij vanavond te pakken te krijgen." De groep bestaat voornamelijk uit witte jonge zijdehoenders hanen/kuikens. Lees ook: Bossen Wieringermeer populaire dumpplek voor overbodige katten Het bos is een populaire plek voor mensen om hun dieren te dumpen. Niet alleen kippen, maar ook konijnen en katten worden volgens Commandeur met flinke regelmaat gevonden tussen de bomen. De daders blijven vrijwel altijd onbekend, daarom willen de medewerkers van de dierenopvang graag dat dit keer duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor het dumpen. Grote kostenpost

Het opvangen van gedumpte dieren levert een grote kostenpost op voor dierentehuis 't Schuthok. Toch kunnen de vrijwilligers niet anders dan de dieren opvangen, vertelt Commandeur: "Als wij ze niet vangen gaan ze dood of worden ze opgegeten door vossen en andere roofdieren." 💬 Whatsapp ons!

