AZ met Seuntjens in de spits tegen VVV Foto: Pro Shots / Jasper Ruhe

VENLO - Mats Seuntjens staat weer in de spits bij AZ in het duel met VVV in Venlo. Adam Maher begint op het middenveld en Teun Koopmeiners staat naast Pantelis Hatzidiakos centraal in de verdediging.

Bjørn Johnsen keerde geblesseerd terug van het Noorse nationale team en Ron Vlaar raakte licht geblesseerd in het oefenduel tegen HFC van afgelopen dinsdag. Calvin Stengs begint op de bank. Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjø, Til, Maher; Gudmundsson, Seuntjens, Idrissi Opstelling VVV: Unnerstall; Rutten, Promes, Röseler, Borgmann; Seuntjens, Post, Susic; Opoku, Mlapa, Grot De wedstrijd in De Koel begint om 16.45 uur en is live te volgen op onze site, app en Facebook van NH Sport. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman verzorgen het commentaar.