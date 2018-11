Deel dit artikel:













KLM-Boeing 747 'City of Nairobi' dagenlang gestrand in Kenia Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Een Boeing 747-400 van KLM met de naam 'City of Nairobi' is vier dagen met een technisch mankement gestrand in de stad waar het toestel naar vernoemd is, Nairobi. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM aan NH Nieuws. Er zou sprake zijn geweest van een storing in een van de vier motoren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De Boeing was afgelopen dinsdag net begonnen aan de vlucht van Nairobi naar Schiphol, toen het toestel moest terugkeren naar de internationale luchthaven van de Keniaanse hoofdstad. Een woordvoerder van KLM meldt dat het om een technisch mankement gaat, maar kan de motorstoring niet bevestigen. Lees ook: Boeing 747 van KLM botst tegen voertuig op Schiphol Het mankement was in elk geval van zo'n omvang dat er onderdelen en technisch personeel naar Kenia moesten worden gestuurd. De 'Nairobi' is vanochtend na een vertraging vier dagen leeg teruggevlogen naar Schiphol. De passagiers zijn al eerder omgeboekt naar andere vluchten. Botsing

Vorige maand ging het ook al eens mis met de 'Nairobi'. Toen botste het toestel tegen een voertuig op een bufferzone op Schiphol. Op dat moment zaten er geen passagiers aan boord. De Boeing 747 werd ten tijde van het incident naar een parkeerplek gesleept. Een van de vier motoren raakte bij die aanrijding zwaarbeschadigd. Bijna 30 jaar oud

De Boeing 747-vloot van KLM wordt langzaam maar zeker uitgefaseerd. Sommige blauwe 747's zijn al bijna dertig jaar oud, hebben vaker te kampen met technische mankementen, verbruiken veel brandstof en zorgen voor meer geluidsoverlast dan de toestellen waardoor ze vervangen worden. Lees ook: Nu nog een luchtwaardige Boeing 747, straks een attractie in een hoteltuin De oudste nog vliegende Boeing 747-400 ter wereld, een KLM-Boeing met de naam 'Bangkok', is momenteel haar laatste retourvlucht aan het uitvoeren. Morgenochtend landt dat toestel vanuit L.A. op Schiphol. Die machine komt in februari in de tuin van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp te staan.

De 'City of Nairobi' is 25 jaar oud. In 2021 zullen alle 747's van KLM moeten zijn vervangen door Boeing 777's, 787's en Airbus A350's. 💬 Whatsapp ons!

