Meer dan 10.000 wandelaars bij Fjoertoer Egmond

EGMOND AAN ZEE - Een recordaantal deelnemers deed gisteren mee aan de Fjoertoer in Egmond aan Zee. Volgens de organisatie liepen meer dan 10.000 mensen mee in een tocht vol met spectaculaire licht-, vuur- en geluidsacts en unieke bezienswaardigheden.

Wandelaars konden kiezen uit verschillende routes van 6, 14, 19 of 26 kilometer. Ze haalden bij elkaar een bedrag op van 7.750 euro, ook een record. Het geld gaat naar KNRM en Reddingsbrigade.

De Fjoertoer stond in het teken van Middeleeuws Egmont. Inderdaad: Egmont, met een 't', zoals het vroeger werd geschreven. Het middeleeuwse thema was terug te zien in het evenement. De wandelaars werden teruggebracht naar die tijd met zwaardvechtende ridders volledig in harnas en een vuurspuwende draak op het strand.