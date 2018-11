Deel dit artikel:













Butter beste Nederlander bij Warandeloop, Vastenburg tweede Foto: Atletiekunie/Erik van Leeuwen

TILBURG - Michel Butter was zondag de snelste Nederlander bij de Warandeloop, de jaarlijkse cross in Tilburg. De Italiaan Yemaneberhan Crippa was de snelste in 29,23. Rinas Akhmadeyev kwam als tweede over de finish in 29,25 en de Zweed Napoleon Solomon was met 29,32 derde. Bij de vrouwen eindigde de Loosdrechtse Jip Vastenburg op de tweede plaats als beste Nederlandse.

Michel Butter kwam gelijk met de Noor Ole Hesselbjerg over de streep in 29,48, waarmee zij vijfde en zesde werden. De cross bij de vrouwen werd gewonnen door de Zwitserse Fabienne Schlumpf in 26,37. Jip Vastburg liep de afstand in 26,50 en de derde plek ging naar de Poolse Anna Gosk in 27,22.